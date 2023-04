Bologna U17 – Vittoria 4-2 contro il Napoli: Ravaglioli trascinatore

Nel posticipo della 24° giornata del Girone A, il Bologna Under 17 batte i coetanei del Napoli per 4-2. Protagonista dell'incontro Ravaglioli, che ha messo a segno una tripletta. A due partite dalla fine della regular season, i rossoblù confermano il quinto posto in classifica, salendo a quota 44 punti.