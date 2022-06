Bologna, tre rossoblù ai Giochi del Mediterraneo

Continua la stagione per Nicola Bagnolini, Antonio Raimondo e Kevin Mercier: dopo aver giocato con la Primavera e le ultime due partite con l’Under 18, i tre rossoblù classe 2004 si sono aggregati alle selezioni di Italia e Francia per la 19^ edizione dei Giochi del Mediterraneo. La manifestazione si terrà a Orano, Algeria, tra sabato 25 giugno e mercoledì 6 luglio.