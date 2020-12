Il Bologna ieri sera ha pareggiato 2-2 contro l’Atalanta e con Spezia e Torino fa tre pareggi consecutivi.

Questo risultato ripetuto per tre volte, ai rossoblù non accadeva dal 2016 quando pareggiarono per 1-1 contro Lazio, Sassuolo e Chievo. Inoltre il pari guadagnato ieri sera è il primo che il Bologna ottiene al Dall’Ara dall’inizio del campionato e infatti insieme al Napoli era l’unica squadra a non aver ancora pareggiato in casa.