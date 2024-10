Bologna, tre gol al Lentigione: ecco i marcatori

Questa mattina a Casteldebole i rossoblù hanno svolto una partitella di allenamento congiunto da 70′ insieme al Lentigione, in assenza dei Nazionali (ieri Iling-Junior subentrato all’84’ con l’Inghilterra U21): a segno Thijs Dallinga, Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson. Lavoro differenziato per Lewis Ferguson e Tommaso Pobega, terapie per Oussama El Azzouzi.