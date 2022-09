Bologna, tragico 2022: fino a qui 5 vittorie in 23 partite

Il Bologna non sa più vincere nel 2022

I 27 punti del girone di andata 2021/2022 sembrano un lontano ricordo. Il record storico del Bologna in A ha infatti lasciato il passo ad un 2022, fino a qui, disastroso.

Prendendo in considerazione l'anno solare da gennaio fino ad adesso, la squadra rossoblù di Siniša Mihajlović ha racimolato solo cinque vittorie in ventitré partite. I rossoblù hanno battuto solo Spezia (2-1), Sampdoria (2-0), Inter (2-1), Genoa (0-1) e Cosenza (1-0); quattro di queste cinque sono arrivate al Dall'Ara. Il restante bottino è misero, sono infatti nove pareggi e nove sconfitte, per uno score che consegna al Bologna circa il 20% di vittorie e il 40% di sconfitte.