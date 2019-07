Bologna, Tomiyasu è la sorpresa del momento

Uno dei primi colpi di Walter Sabatini risponde al nome di Takehiro Tomiyasu. Difensore centrale giapponese, ha stupito tutti fin dal suo arrivo. Già, perché oltre alla classica semplicità e genuinità che contraddistingue il popolo nipponico, il ragazzo ha portato con sé anche tutti i suoi 188 centimetri. In Italia non siamo di certo abituati a vedere un giapponese di una simile statura, ed ecco che il classe 1998 non può proprio passare inosservato.

Tomiyasu è arrivato a Bologna con grande voglia di fare, consapevole che gli servirà però un breve periodo di adattamento alla Serie A. Davanti a lui nelle gerarchie ci sono infatti tutti gli altri centrali difensivi. Ecco quindi che sorge una suggestione. Il difensore giapponese nasce centrale, ma all’occorrenza potrebbe anche esser schierato da terzino destro: la sua stazza non gli impedisce comunque di allargarsi e giocare con affianco la linea laterale. Tomiyasu è probabilmente stato preso anche per questo, dando per scontata la partenza di Calabresi. Il ragazzo sarà dunque in concorrenza anche con Mbaye.