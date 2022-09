Bologna, Thiago Motta aspetta segnali da Zirkzee

'Col nuovo modulo già fonte di dubbi e due settimane per farlo digerire a chi non è partito per le nazionali, Thiago Motta a Casteldebole lavora per plasmare il Bologna a sua immagine'.

Mancano uomini per fare prove sul reparto avanzato, con Barrow acciaccato e Arnautovic in nazionale, così Zirkzee convocato dall'Olanda Under 21. Rientra Sansone ma Motta ha poco con cui lavorare. Se Barrow non appare in dubbio per la sfida alla Juve del 2 ottobre, qualche chance potrebbe averla l'ex Villareal che è rientrato in gruppo e avrà dieci giorni per lavorare con il nuovo mister.