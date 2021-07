Bologna – Terminato il ritiro, martedì la ripresa a Casteldebole

Il Bologna conclude il ritiro estivo: martedì si torna al lavoro in vista del Borussia Dortmund

Con l'amichevole di ieri contro la Feralpisalò (vinta grazie al rigore trasformato da Raimondo ), si conclude anche il ritiro di Pinzolo: il Bologna concluso i dieci giorni di preparazione estiva in Val Rendena e farà ritorno in città.

La ripresa a Casteldebole è fissata per martedì, quando la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della prestigiosa amichevole di venerdì contro il BorussiaDortmund (ad Altach, in Austria). In settimana torneranno anche gli altri nazionali, dopo Skorupski e Svanberg (già al lavoro a Bologna): alla ripresa sono attesi Medel e Dominguez, di rientro dalle vacanze dopo la Copa America, mentre SkovOlsen tornerà giovedì.