Bologna, tamponi e lavoro nel giorno di riposo

Continuano i controlli e i test a Casteldebole per preservare la negatività del gruppo squadra. L’ultimo giro di tamponi, effettuato martedì, ha dato ancora una volta esito negativo. Tutti i giocatori e i membri che lavorano quotidianamente a Casteldebole sono negativi e non infettati dal virus.

Per quanto riguarda la preparazione in vista della trasferta di domenica a Marassi, la squadra ha deciso di non effettuare il giorno di riposo programmato da Mihajlovic sottoponendosi ad un lavoro con il preparatore Marchesi per migliorare la condizione di forma. Domenica è dietro l’angolo e c’è la Sampdoria.

Fonte – Carlino.