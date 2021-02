Bologna stasera con il lutto al braccio per ricordare Bellugi

Il Bologna questa sera al Mapei Stadium scenderà in campo con il lutto al braccio per affrontare il Sassuolo, in memoria di Mauro Bellugi, scomparso questa mattina.

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, il club ha fatto le proprie condoglianze per la morte dell’ex calciatore, che in rossoblù ha militato per 5 stagioni, ricordando con stima e affetto la figura di Mauro e unendosi al dolore dei familiari. Bellugi arrivò al Bologna dall’Inter, acquistato dal presidente Luciano Conti, nel 1974 e rimase sotto le Due Torri fino al 1979, quando fu ceduto al Napoli. Stopper elegante e di grande fisicità, fu protagonista in rossoblù diventando anche capitano e rappresentando la società felsinea anche in Nazionale, nell’esaltante cavalcata degli azzurri di Bearzot ad Argentina ’78.