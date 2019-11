Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che dal 6 novembre il portiere James Pantemis effettuerà uno stage di allenamento con i rossoblu. Il giovane canadese del Montreal Impact resterà con la squadra emiliana per 6 settimane prima di tornare in patria. Si tratta di un ritorno sotto le Due Torri per il classe ’97, che già in altre due occasioni si è unito ai rossoblu per allenarsi.