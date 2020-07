Bologna, squadra a rapporto da Mihajlovic

Non è stata una giornata di urla a Casteldebole dopo il pareggio inopinato di Parma, anzi. Sinisa Mihajlovic ha provato a risollevare il morale della truppa in vista della partita di domani contro il Napoli per evitare che il contraccolpo psicologico si prolunghi oltremodo in vista di tre sfide delicate (Napoli, Milan e Atalanta in sequenza).

Squadra a rapporto con il tecnico ieri ma senza attaccare al muro nessuno. Sinisa è arrivato a Casteldebole a ora di pranzo per una riunione con lo staff atta ad analizzare gli errori di Parma, poi verso le 18 riunione video con la squadra e poi allenamento in campo. Mihajlovic non ha alzato la voce, lo fa quando si vince, perché quando ci sono episodi simil Parma il morale va tenuto alto e non di certo abbattuto ulteriormente. Nessuna accusa verso gli errori dei singoli che hanno condannato i rossoblù, ma la squadra è comunque consapevole che le restanti sei partite saranno determinanti anche in ottica futura per stabilire chi rimarrà il prossimo anno e chi no.