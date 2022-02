Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali

Mihajlovic sceglie il tridente per battere lo Spezia

Confermate le indiscrezioni della vigilia per Sinisa Mihajlovic. Dentro il tridente offensivo Orsolini, Barrow, Arnautovic per ridare verve a un attacco andato in crisi nel 2022. In difesa c'è Binks al posto di Medel, Bonifazi e Theate a completare il reparto. A centrocampo Soriano affianca Schouten, De Silvestri e Hickey esterni. Nello Spezia Gyasi, Maggiore e Verde a sostegno di Manaj.