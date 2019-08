Bologna-Spal tutti in piedi per Mihajlovic (e ci sarà anche Saputo)

Ci saranno tutti stasera al Dall’Ara per il debutto casalingo della nuova stagione. Secondo il Resto del Carlino, tutti i potenziali protagonisti della nuova stagione rossoblu saranno presenti allo stadio. Con ogni probabilità ci sarà Sinisa Mihajlovic, ancora in prima linea dopo la sorpresa di Verona. Ci sarà Gary Medel, neo acquisto rossoblu, che partirà dalla panchina, ma scalpitante e pronto a subentrare. Non mancherà neanche Nicolas Dominguez, il mediano argentino assisterà all’incontro dopo aver firmato il proprio contratto.

In tribuna siederà anche il presidente Joey Saputo, che non vuole perdersi il debutto stagionale tra le mura amiche. Il patron canadese ha battuto ogni record di spesa sul mercato nella storia rossoblu e vorrà godersi il frutto dei suoi investimenti. Non è forse il Bologna da calibro europeo che aveva chiesto Mihajlovic tre mesi fa, ma sicuramente ci somiglia molto. Nel frattempo i rossoblu riceveranno l’accoglienza degli oltre 25.000 presenti al Dall’Ara, i quali non vedono l’ora di abbracciare la propria squadra e il proprio tecnico, ancora alle prese con la partita più difficile di tutte.