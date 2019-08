Bologna-Spal, il presidente Mattioli avverte: “Qualcuno arriverà”

Il Bologna ha appena pareggiato al debutto contro l’Hellas Verona, ma prepara già la sfida con la Spal. I rossoblu potevano di certo fare meglio, ma ora li aspetta una partita ancora più ostica: venerdì sera al Dall’Ara arriveranno i ferraresi, arrabbiati per la sconfitta casalinga subita in rimonta per mano dell’Atalanta.

A margine del match, il presidente Walter Mattioli avverte: “Oltre a Letica e Tomovic, qualcun altro dal mercato arriverà. Voi vi aspettate nuovi acquisti, ed è giusto così. Bisogna però stare attenti al bilancio: si può spendere ma non troppo. Ho già parlato con Semplici dei profili che a lui interessano: qualcosa succederà”.