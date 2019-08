Bologna-Spal, i convocati di Semplici

Questa sera al Dall’Ara va in scena il derby emiliano tra Bologna e Spal, valido per la 2^ giornata di Serie A. I rossoblu porteranno in panchina il nuovo acquisto Gary Medel: l’obiettivo è senz’altro quello di battere i rivali. I ferraresi hanno perso la prima in casa in rimonta contro l’Atalanta, e vogliono muovere la classifica. Semplici ne convoca 24, tra cui alla prima chiamata ci sono Tomovic e Reca.

Portieri: Berisha, Letica, Thiam.

Difensori: Cannistrà, Cionek, Felipe, Igor, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: D’Alessandro, Di Francesco, Dickmann, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca, Strefezza, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Floccari, Jankovic, Moncini, Paloschi, Petagna.