Bologna, Soriano verso il forfait

Non si placa l’emergenza in casa Bologna.

Se da un lato Orsolini e Barrow hanno recuperato, dall’altro Mihajlovic dovrà fare a meno domani del suo equilibratore. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, appare quasi certa l’assenza di Roberto Soriano. Per lui contusione alla coscia con versamento in quel di Roma e ancora palestra ieri mentre la squadra sudava sui campi di Casteldebole. Difficile un recupero in extremis per colui che è l’ago della bilancia del gioco di Mihajlovic con 3 gol e 5 assist in 17 partite giocate. In sua assenza lo score del Bologna recita 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.