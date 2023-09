Bologna – Skorupski, Saelemaekers e Fabbian mandano segnali positivi

Un giorno in più di tempo per preparare la sfida è utile per Motta che può evitare rischi di ricadute o rientri troppo precoci sulla tabella di marcia. Oggi ci sarà un test a porte chiuse contro l'Arezzo alle 14.30 e già in quella occasione potrebbe esserci qualche minuto per Lukasz Skorupski, rientrato parzialmente in gruppo ieri. Il portiere, reduce da un problema al piede, non è in dubbio per Verona. Da valutare invece Alexis Saelemaekers e Giovanni Fabbian. Il primo ha sofferto una distorsione alla caviglia e oggi farà i primi test per capire se potrà rendersi disponibile al rientro in gruppo e alla convocazione, stesso discorso per Fabbian e la sua contusione al ginocchio. Motta ascolterà il parere dello staff medico e valuterà, ma senza prendersi eccessivi rischi.