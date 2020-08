Bologna – Si tiene d’occhio Zajc

Dopo una sola stagione lontano dall’Italia, potrebbe già essere il momento di tornare per Miha Zajc. Lo sloveno non si è ambientato in Turchia con la maglia del Fenerbahce e potrebbe lasciare dopo appena un anno e mezzo la squadra di Istanbul.

Il giocatore esploso con la maglia dell’Empoli avrebbe sulle sue tracce ben tre club di Serie A. Oltre al Bologna infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche Hellas Verona e Benevento. Al momento il 26enne non sembra essere una priorità nel mercato rossoblu, ma lo sloveno è un ragazzo di qualità e potrebbe essere un valore aggiunto per i rossoblu. Il suo ruolo idealmente sarebbe quello di riserva di Roberto Soriano.

