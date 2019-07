Bologna, si lavora per sfoltire la rosa

Stando a quanto riferisce il sito calciomercato.com, per il Bologna, dopo le tante operazioni in entrata effettuate, è arrivato il momento delle cessioni.

La squadra rossoblù ha bisogno di cedere qualche giocatore per poter finanziare le prossime mosse di mercato. I nomi più accreditati a lasciare il club felsineo sono quelli di Helander e Santander. Lo svedese è ad un passo dal traferirsi ai Glasgow Rangers mentre ‘El Ropero‘ ha avuto richieste dallo Cina, in particolare dallo Jiangsu Suning. Inoltre, il Siviglia è sempre è sempre in pressing su Pulgar.