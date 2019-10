Bologna, senti Ibra: “Mihajlovic mi ha chiamato”

Zlatan Ibrahimovic a Bologna? Perché no. Sinisa Mihajlovic fiuta il grande colpo, fiuta il possibile ritorno di Ibra in Italia. Ma la pista è comunque difficile, pur essendo i due molti amici. A svelare il retroscena è stato Ibrahimovic stesso a Gazzetta.

“In Italia ho vissuto momenti indimenticabili, ascolterò tutte le proposte – ha affermato – Se tornassi punterei a qualcosa di importante, voglio lottare per lo Scudetto. Non voglio che mi chiamino perché sono Ibra, un animale da zoo che la gente vuol vedere, ma per far parte di qualcosa in cui posso fare la differenza. Mihajlovic? È un mio grande amico, se scegliessi Bologna lo farei solo per lui. Mi ha detto ‘Zlatan qui gli altri correrebbero per te. Tu stai davanti e buttala dentro’. Lo ringrazio, anche se credo sia una pista difficile, ma se cambiassi idea lo chiamerò. Credo di poter fare ancora una ventina di gol in Italia”.