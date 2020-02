Bologna, sei assenti in vista del match con la Roma

Sarà un Bologna dalle rotazioni ridotte quello che venerdì sera scenderà in campo contro la Roma. Gli inforuni di Sansone e Santander riducono al minimo le scelte in attacco. Palacio vola verso la conferma come centravanti, mentre Barrow probabilmente prenderà il posto di Sansone, giocando all’Olimpico la prima da titolare.

La squalifica di Poli apre le porte dell’undici titolare a uno tra Svanberg e Dominguez, al fianco di Schouten. Medel ha iniziato il lavoro differenziato, ma probabilmente non potrà scendere in campo prima di settimana prossima. Buone notizie invece in difesa, Tomiyasu ha scontato la squalifica ed è pronto a riprendersi l’out di destra.

Fonte: il Resto del Carlino.