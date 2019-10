Bologna, seduta tattica a due giorni da Bologna-Lazio

Non si ferma il lavoro del Bologna in avvicinamento al match di domenica con la Lazio. Nella seduta di allenamento odierna, la squadra ha sostenuto una seduta tattica con diverse partitelle, concluso poi con una serie di partite di calcio-tennis. Continua invece il lavoro differenziato per Mitchell Dijks. Lo riporta il club rossoblu sul proprio sito ufficiale.