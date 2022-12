Bologna, scorpacciata a gennaio: una partita ogni 4 giorni

Servirà il massimo della condizione per la truppa rossoblù in vista di un ciclo duro e fatto di sei partite in ventuno giorni. Non solo campionato con partite toste (Roma e Atalanta su tutte) ma anche gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio ad arricchire il calendario. Si parte il 4 gennaio contro la Roma in trasferta, poi il Bologna ospiterà il 9 gennaio l'Atalanta al Dall'Ara, a seguire il 15 ci sarà la trasferta di Udine che anticipa, il 19, l'ottavo di coppa contro i biancocelesti, mentre a chiusura del mese due sfide casalinghe di campionato con Cremonese e Spezia. Di fatto, in media si giocherà una partita ogni 3.8 giorni, che significa aver poco tempo per lavorare in allenamento e grande parte della settimana sarà costituita da rifinitura, partita, allenamento di scarico, allenamento pieno, rifinitura e di nuovo partita. Servirà essere pronti fin da subito.