Bologna, sconfitta anche per le ragazze: passa il Cesena 1-2

Prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie B per il Bologna femminile di mister Bragantini. Dopo la vittoria all'esordio con San Marino e il pareggio due a due contro la Res Roma, la squadra rossoblù è stata sconfitta ieri nel derby dal Cesena per uno a due. Iniziale vantaggio ospite con Sechi, poi pareggio al 31' per Kustrin, primo gol in stagione, ma a 8 minuti dalla fine ancora Sechi ha piazzato il gol decisivo. Bologna nono in classifica su sedici squadre con 4 punti, con in testa Ternana e Lazio a punteggio pieno 9. Proprio le biancocelesti saranno le prossime avversarie del Bologna.