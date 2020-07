Scatta la squalifica per un giocatore del Bologna che dunque non sarà presente martedì a Bergamo.

Il Giudice Sportivo ha infatti fermato per una giornata il terzino sinistro Mitchell Dijks, l’olandese è stato ammonito ieri sera a San Siro ed era in diffida. Martedì a Bergamo dunque il trattore lascerà sguarnita la fascia sinistra, per Mihajlovic la necessità di doverlo sostituire o con Krejci, naturale sostituto, o con Denswil terzino bloccato.