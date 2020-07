Bologna-Sassuolo: turnover per i neroverdi?

Il Sassuolo punta l’Europa, la sfida contro il Bologna può infatti rivelarsi già decisiva per continuare ad inseguire un sogno chiamato Europa League.

Per farlo De Zerbi si affiderà ad una formazione differente rispetto a quella in grado di battere il Lecce nell’ultima giornata di campionato.

Tra i pali fiducia a Consigli, difesa composta da Muldur, Chiriches,Kyriakopolous e uno tra Magnani e Marlon.

A centrocampo ballottaggio Locatelli–Bourabia, con l’ex Milan favorito per affiancare Magnanelli. In avanti spazio a Caputo, Defrel e uno tra Boga ed il giovanissimo Haraslin.

