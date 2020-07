Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni

Il derby d’Emilia può valere ancora un pezzetto d’Europa, anche se il Milan vittorioso con la Juve ha complicato i piani di molti. Per Sinisa Mihajlovic torna tra i convocati Gary Medel, che potrebbe già essere schierato titolare, mentre De Zerbi dovrà fare a meno di Djuricic squalificato.

Il tecnico serbo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 anche se Soriano è squalificato. In difesa non è escluso un turno di riposo per Danilo che fino a qui le ha giocate tutte, possibile spazio al quartetto Tomiyasu, Bani, Denswil e Dijks. In mediana Medel torna e può prendersi la maglia con Schouten. Davanti, Orsolini e Barrow larghi, Svanberg trequarti e il ritorno di Palacio dal primo minuto come centravanti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Denwsil, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Magnani, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. All. De Zerbi.