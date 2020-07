Bfc-Sassuolo: la probabile formazione rossoblu

Tutto pronto per l’attesissima sfida di domani dove Bologna e Sassuolo si affronteranno per continuare a sperare in un piazzamento europeo. Mihaijlovic dovrà fare a meno di Soriano, squalificato e quindi assente per la gara di domani, al suo posto pronto Svanberg dal primo minuto.

Diverse invece le sorprese per quanto riguarda la difesa, potrebbe toccare di nuovo a Dijks a sinistra nonostante l’olandese le abbia giocate tutte dopo oltre sei mesi di stop, mentre in avanti dovrebbe tornare dal primo Rodrigo Palacio.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All.Mihajlovic.