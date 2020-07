Bologna-Sassuolo: la probabile formazione neroverde

Anche il Sassuolo insegue il sogno Europa, la partita contro i rossoblu risulta infatti decisiva per quanto riguarda le speranze di qualificazione alla prossima Europa League.

Gli uomini di De Zerbi vengono dalla convincente vittoria per 4 a 2 ai danni del Lecce dove sono apparsi in splendida forma non solo dal punto di vista fisico ma sopratutto dal punto di vista tattico.

Per battere il Bologna, i neroverdi si affideranno ai soliti undici, sono pochissime infatti le novità di formazione in casa Sassuolo:

Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga, Caputo.