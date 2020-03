Bologna – Saputo garantisce gli stipendi ai dipendenti

Se in altri club di Europa i tesserati calciatori hanno già dovuto tagliarsi gli stipendi o donarli direttamente a magazzinieri e dipendenti (è successo a Leeds con Bielsa), al Bologna, come riporta il Resto del Carlino, il patron Joey Saputo ha garantito la mensilità di marzo. Non ci saranno quindi decurtazioni o problemi di altra natura: per magazzinieri, segretari e quanto altro, lo stipendio è garantito.