Bologna – Saputo è rientrato in Canada

Saputo è rientrato in Canada, Mihajlovic è confermato sulla panchina rossoblù

Ha rimandato il suo ritorno in Canada fino a venerdì, ma non sarà sugli spalti domani in occasione del lunch match.

Joey Saputo ha chiuso la sua settimana a Bologna senza particolari ribaltoni dopo il 4-2 di Empoli, di fatto il solo Walter Sabatini è stato messo fuori dalla porta, e la cena di giovedì sera tra dirigenza, proprietà e allenatore ha confermato Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna. Se Saputo è rientrato in Canada per motivi di lavoro e familiari significa che non sono alle viste decisioni drastiche, anche se la partita di domani potrebbe ancora decidere le sorti del tecnico in caso di sconfitta con batosta. Ma ad oggi il club ha ribadito fiducia in Mihajlovic e spera che domani alle 14.30 non ci saranno decisioni forti da prendere. Un diktat però c'è: basta imbarcate.