Bologna-Samp, le possibili scelte dei due tecnici

C’è grande curiosità sulle scelte di formazione che effettuerà domani Sinisa Mihajlovic. In settimana si è parlato molto del possibile utilizzo di qualche riserva in alcune zone del campo, ma in realtà il tecnico serbo dovrebbe affidarsi, in una partita delicata, all’undici titolare al netto degli infortunati. Questo significa che dietro dovrebbe giocare Bani, in mediana la coppia Poli-Svanberg, Soriano trequartista, Orsolini e Sansone esterni con Palacio punta. Ranieri col 4-4-2 e la coppia Gabbiadini-Quagliarella.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.