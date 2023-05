Bologna-Roma, superata quota 23mila presenze al Dall’Ara

Dopo il pareggio nel derby emiliano in casa del Sassuolo, il Bologna tornerà in campo tra le mura amiche del Dall'Ara domenica alle 18 per sfidare la Roma. Ancora una volta, in occasione di un big match, i tifosi rossoblù vogliono riempire lo stadio per essere vicini alla loro squadra. Questo il dato momentaneo sulla vendita dei biglietti, come comunicato dalla società sul proprio sito ufficiale: