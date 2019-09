Bologna-Roma, si va verso quota 25.000

Dopo la sconfitta di ieri sera del Torino, il Bologna può affrontare la preparazione della gara con la Roma con la serenità di chi è secondo in classifica; giustamente c’è entusiasmo attorno alla squadra di Sinisa, a maggior ragione dopo la rimonta contro il Brescia. Al Dall’Ara sicuramente saranno 20.000, ma è possibile toccare quota 25.000. Contro i giallorossi difficilmente si rivedrà Danilo, mentre Bani va monitorato dato che contro le rondinelle ha rimediato una contusione a uno zigomo. Oggi giornata di riposo per i rossoblù, la ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle ore 15, prevista una seduta a porte aperte.

Fonte: Corriere dello Sport.