Bologna-Roma da 24mila spettatori

La pioggia imperversa a Bologna e in Emilia Romagna ma dovrebbe esserci una tregua proprio nel pomeriggio in vista della partita. Il Bologna di Motta continua a portare pubblico allo stadio in questa lotta all'ottavo posto che si fa sempre più serrata a quattro giornate dalla fine. Dopo i 30mila fatti registrare con Milan e Juventus, saranno circa 24 mila oggi pomeriggio alle 18 quando i rossoblù affronteranno la Roma di Mourinho, forse distratta dalla semifinale di ritorno di Europa League.