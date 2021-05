Bologna, ritiro a Pinzolo da metà luglio

Il Bologna abbraccia ancora la località trentina

La località trentina ha accolto il Bologna di Pippo Inzaghi nel 2018, poi la parentesi a Castelrotto prima di ritornare per la preparazione in vista della stagione 2020/2021 (senza Sinisa Mihajlovic, fermato dal Covid), un legame destinato a protrarsi anche per l'imminente estate. Con un calendario meno compresso, l'anno scorso il campionato è finito ad estate inoltrata e il ritiro è stato posticipato a fine agosto, le date torneranno ad essere quelle canoniche di luglio. La data di inizio ritiro dovrebbe essere quella del 15 luglio, con il Bfc che resterà in Trentino presumibilmente per una decina di giorni. La speranza è che il ritiro possa anche essere aperto al pubblico.