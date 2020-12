Bologna – Ravaglia favorito domenica

Dopo lo sfortunato esordio contro la Roma, culminato anche con l’infortunio alla caviglia, Federico Ravaglia può avere una seconda chance domenica contro la Fiorentina.

Alla ripresa degli allenamenti di ieri, il giovane portiere non si è allenato sul campo, ma sta meglio e ha smaltito il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime 3 partite. Se già oggi dovesse tornare ad allenarsi, Mihajlovic potrebbe decidere di mandarlo in campo nel Derby dell’Appennino. Sinisa crede nel ragazzo, e lo ha dimostrato dandogli un’occasione contro la Roma, anche se tutti i favori del pronostico erano dalla parte di Da Costa. Lo stesso Da Costa che aveva suggerito lui stesso al tecnico di scegliere Ravaglia e che lo ha sostituito negli ultimi match del 2020, non senza alcune incertezze, come il gol di Verdi a Torino. La sensazione è che se l’ex portiere della Primavera stesse bene, andrà lui in campo contro i viola.

Fonte-Stadio