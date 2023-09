Bologna – Quella volta in cui Calafiori si sbriciolò il ginocchio: ora un nuovo capitolo

La sua carriera ha avuto uno spartiacque nel 2018 allo stadio Tre Fontane in una partita di Youth League della Roma contro il Viktoria Plzen. Un intervento sconsiderato da dietro di Svoboda causò la lussazione del ginocchio e la rottura di tutti i legamenti, dei menischi e della capsula. Calafiori scelse Pittsburgh per l'operazione dal professor Freddie Fu e gli ci volle un anno per riprendere la sua carriera. Bologna è la grande occasione di rilancio e dopo Mourinho lo forgerà Thiago Motta, con l'esempio di Daniele De Rossi da seguire fino in fondo. Un nuovo capitolo tutto da scrivere.