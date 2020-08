Quanto costa ogni punto realizzato dalle venti squadre di A? Se non ci avete mai fatto caso, ci ha pensato Libero.

Il collega Fabrizio Biasin ha realizzato uno studio per stimare, sulla base del valore della rosa, quanto costa ogni singolo punto conquistato dalle venti squadre di Serie A. Per fare il calcolo è stato preso il valore totale della rosa di ogni squadra e diviso per il numero di punti conquistati in classifica.