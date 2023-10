Bologna, pronti all’esodo: costo e info della trasferta al Mapei Stadium

E' da sempre la trasferta più amata, quella presa più d'assalto sia nelle condizioni di classifica migliori sia in quelle peggiori. Sassuolo-Bologna spesso per i rossoblù è quasi come una partita casalinga in più, con il settore ospiti pieno ed esuberante nel sostengo ai colori bolognisti. Sono note da oggi le modalità e i costi della trasferta per Sassuolo-Bologna in programma il 28 ottobre.