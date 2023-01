Bologna, promozione abbonati per Cremonese e Spezia: le info

La promozione per le due partite casalinghe

Per # BFCCremonese di lunedì 23 alle 18:30 e per # BFCSpezia di venerdì 27 alle 18:30 parte oggi alle 12 una speciale promozione riservata agli abbonati.

Ogni abbonato può acquistare fino a 4 biglietti per altre persone non abbonate (in Curva Bulgarelli rimane l’obbligo di fidelity card) a cifre vantaggiose. Ecco la tabella prezzi.