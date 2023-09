Bologna Primavera sconfitto in casa dalla Sampdoria

«C’è sicuramente tanto rammarico perché i ragazzi meritavano la vittoria per come hanno giocato e per come hanno letto benissimo le diverse situazioni del gioco. Qualitativamente sono stati tutti bravissimi ed è mancata tanta fortuna nelle occasioni da gol in cui sono arrivate traverse o grandissime parate del portiere. Ripartiamo da questo atteggiamento anche se dispiace tantissimo, ma la strada è quella giusta».