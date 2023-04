Bologna Primavera – Raimondo e Urbanski illudono: è 2-2 contro la Juventus

Nel posticipo della 25° giornata del campionato Primavera 1, il Bologna pareggia in casa della Juventus 2 a 2. Un risultato che non soddisfa nessuna delle due squadre, visto che entrambe falliscono l'aggancio al sesto posto, valido per la qualificazione ai playoff.

Il primo tempo è una girandola di emozioni. Il Bologna parte subito forte con Urbanski che al 2' minuto ci prova da fuori. Al 9' passano i rossoblù: Maressa atterra Raimondo in area. Lo stesso Raimondo si incarica della battuta del rigore e porta in vantaggio i suoi. La Juventus reagisce e ci prova tre volte con le conclusioni di Mancini, Maressa e Citi. Al 24' arriva il gol capolavoro di Urbanski: riceve palla spalle alla porta, se la alza e batte Fuscaldo con una stupenda rovesciata. I bianconeri non demordono e in nove minuti trovano due volte la via della rete: al 31' Mancini va a segno di testa e al 40' Motolese devia un tiro di Mbangula che inganna Franzini e finisce in porta.