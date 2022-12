Bologna – Primavera 5-0, ecco i marcatori

di Manuel Minguzzi

Cinque reti nella prima amichevole di dicembre per il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù hanno sconfitto 5-0 a Casteldebole la Primavera di Vigiani al termine di due tempi ridotti da 35 minuti il primo e da 30 minuti il secondo. Già buone idee di gioco per il Bologna alla prima uscita in attesa di test maggiormente probanti nelle prossime settimane.

La prima formazione di Motta è stata Bardi in porta, De Silvestri, Soumaoro, Sosa e Kasius nella linea difensiva, Moro e Schouten i due mediani bassi, Orsolini, Dominguez e Soriano in azione alle spalle di Zirkzee. I cambi di fatto sono stati volanti e Soriano si è alternato con Sansone e Dominguez nella posizione di trequarti e di attaccante esterno. Buone trame per i rossoblù che hanno sfruttato la capacità di giocare di prima di Moro e l’inventiva di Dominguez tra le linee. Le reti nel primo tempo sono state proprio del croato con un piattone da fuori, impreciso il portiere Gasperini, poi di Sansone con un diagonale destro potente e infine Orsolini con doppio passo e sinistro.

Nella ripresa, durata solo trenta minuti, non ci sono stati cambi per Thiago Motta che ha utilizzato gli stessi dodici effettivi, con il Bologna ad arrotondare il risultato con il quarto gol di Soumaoro, stacco di testa su sviluppi di corner, e con Kasius, ben smarcato in contropiede da una preziosa uscita bassa di Soriano e Dominguez. Ha sfiorato la doppietta Orsolini ma il suo tiro a giro si è stampato sul palo. Nota a margine, a bordo campo era presente anche el jardinero Julio Cruz.