Bologna, prima vera giornata no per Marko Arnautovic

Il Bologna dipende sempre più da Marko Arnautovic, ma quando lui non c'è si spegne la luce

Il Bologna ne aveva già fatto a meno a Napoli e sappiamo tutti com'è finita. Adesso nonostante i suoi numeri parlino di un giocatore decisivo per gol segnati, contro il Venezia per lui è stata una serata storta e suoi compagni non sono riusciti a colmare questa defezione: il Bologna non ha trovato la via della rete nonostante le numerose occasioni, ed ha perso 1-0 contro un Venezia tutt'altro che irresistibile; vuoi per l'utilizzo massiccio in nazionale, vuoi per il problemi fisici con cui convive ormai da inizio stagione. Arnautovic non è riuscito a incidere come fatto con Cagliari e Sampdoria. L'austriaco è al momento il terzo giocatore di movimento maggiormente utilizzato da Sinisa Mihajlovic, ma è impensabile che possa giocarle tutte, per questo la società farebbe bene a guardarsi intorno per cercare un vice adatto, magari liberandosi di alcuni esuberi nel ruolo come Falcinelli e Santander.