Bologna – Poli torna tra i convocati, Schouten titolare

Il nome di Andrea Poli si rivede tra i convocati. Il capitano rossoblù mancava nella lista dei giocatori a disposizione da 55 giorni.

L’ultima partita disputata dal centrocampista fu Bologna-Parma del 28 settembre, quandò fu costretto a uscire dal campo a causa della frattura composta del perone. A Marassi, casa sua per tanti anni, quest’oggi però ci sarà, nonostante sia improbabile un suo utilizzo in campo visto il lungo stop da cui arriva. Panchina anche per i recuperati(ma non ancora al 100%) Medel, Sansone e Mbaye, anche loro convocati per la partita contro la Samp. Titolare sarà invece Hickey, che si riprende il suo ruolo sulla fascia sinistra dopo aver saltato la sfida con il Napoli. Anche Schouten è recuperato dopo l’affaticamento accusato la scorsa settimana e giocherà dal primo minuto in mediana insieme a Svanberg, anche se Dominguez rimane in ballottaggio per sostituire uno dei due ruoli a centrocampo, nel caso qualcuno desse forfait. L’olandese in questo inizio di campionato è sempre partito titolare e fin qui è l’unico giocatore della rosa insieme a Tomiyasu a non aver saltato nemmeno un minuto. Infine, prima convocazione per il giovane Vergani e seconda consecutiva per Ruffo Luci, entrambi rinforzi della Primavera.

Fonte: Stadio