Bologna – Pinzolo senza i nazionali

Impossibile per il Bologna del neo responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori costruire una rosa completa per il ritiro in Trentino.

Dal 6 al 17 luglio il Bologna sarà a Pinzolo - primo ritrovo per i test atletici il primo luglio a Casteldebole - con due amichevoli in programma contro selezioni dilettantistiche il 9 e il 17 luglio, ma sarà comunque un Bologna a mezzo servizio. Mancheranno inizialmente gli undici nazionali, che godranno di qualche giorno di riposo in più dopo la Nations League e si aggregheranno strada facendo. In dubbio per i noti motivi personali anche Sinisa Mihajlovic.