Bologna, per Transfermarkt piccolo disavanzo sul mercato estivo: le cifre

Le cifre del noto portale calcistico parlano di acquisti per 49 milioni e cessioni per 41.5. In uscita, il giocatore che ha fatto incassare di più il Bologna è stato Jerdy Schouten al Psv per una cifra di 12 milioni di euro, dietro di lui Nico Dominguez al Nottingham per 10 e Musa Barrow e Marko Arnautović per 8 (l'austriaco non è ancora conteggiato perché con la formula del prestito con opzione), poi Denso Kasius ceduto a 3 nell'ambito dell'operazione Beukema e Vignato per 500 mila al Pisa.