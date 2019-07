Bologna, pellegrinaggio a San Luca per Miha

Il Bologna ha appena concluso la prima parte del ritiro estivo a Castelrotto, ed è già tornato in città. Caldissima e costante la presenza dei tifosi, che ci tengono a far sentire la loro vicinanza alla squadra. Addirittura 2000 ieri nell’amichevole vinta contro la Virtus Bolzano. Non potevano mancare poi i cori per Sinisa Mihajlovic da parte dei sostenitori rossoblu, che però hanno deciso di fare qualcosa di più.

Alcuni tifosi del Bologna sono infatti partiti questa mattina alle 9 dall’Arco del Meloncello in pellegrinaggio fino al Santuario di San Luca. L’obiettivo è ovviamente far sentire tutto il loro affetto nei confronti dell’allenatore serbo, che ha appena iniziato le cure chemioterapiche. Presenti di sicuro i sostenitori del Club di Anzola, ma è difficile stimare un numero preciso dei partecipanti. Il Bologna comunque c’è: squadra, mister e tifosi sono una cosa sola.